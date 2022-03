Donnarumma e la papera in Turchia-Italia: le reazioni del web

La papera di Gigio Donnarumma nell’amichevole Turchia-Italia non è passata inosservata. Sul web, il portiere della Nazionale e del Paris Saint-Germain è stato oggetto di varie critiche e di molti meme, in particolar modo da parte dei tifosi del Milan. Oltre alla papera che ha portato al goal di Under, il portiere azzurro è stato protagonista di un pasticcio simile a quello contro il Real Madrid. Ecco di seguito le reazioni del web.

Le reazioni del web alla papera di Donnarumma

Tantissime le critiche rivolte al portiere azzurro del Paris Saint-Germain, il cui nome andato in tendenza su twitter subito dopo la papera. C’è chi ha riacceso la discussione dei fischi di San Siro, scagionando i tifosi milanisti, in passato indicati come motivo degli errori e delle incertezze del portiere azzurro. C’è chi rimette in gioco la richiesta di rinnovo di 12 milioni e c’è chi invoca un esclusione. Ecco di seguito alcune reazioni:

*Attenzione, siamo live da casa Milan*

"#Donnarumma mi ha chiesto 12 milioni annui!" pic.twitter.com/oC36ptJfjH — Andrea Trespi (@AndreaTrespi) March 29, 2022

Eh caro Gigione quando si scelgono i soldi…#Donnarumma pic.twitter.com/LrGJhXTC0f — DeBe (@DeBenedictisMir) March 20, 2022