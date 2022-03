Dove vedere Real Madrid-Barcellona streaming e diretta Tv, Sky o DAZN?

Domenica 20 marzo, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per ventinovesima giornata della Liga, massimo campionato spagnolo, tra Real Madrid-Barcellona. Le due compagini si sfideranno allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il Real Madrid è primo in classifica, a quota 66 punti. Il Barcellona, invece, occupa la quarta posizione a quota 51 punti.

Real Madrid-Barcellona: la presentazione del match

Il Real Madrid si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in campionato. La squadra guidata da Carlo Ancelotti, infatti, ha vinto per 4-1 in casa contro la Real Sociedad ed ha vinto per 0-3 in trasferta contro il Mallorca. Il Barcellona, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I blaugrana, infatti, hanno vinto per 1-2 in trasferta contro l’Elche ed hanno vinto anche in casa, al Camp Nou, per 4-0 contro l’Osasuna.

Real Madrid-Barcellona streaming e diretta Tv

La partita Real Madrid-Barcellona, in programma domenica 20 marzo alle ore 21:00, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato spagnolo, sarà visibile in diretta su DAZN. Attiva DAZN al 50% di sconto fino al 21 marzo. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla partita scaricando l’app su smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console. La partita non sarà visibile, invece, sui canali Sky.