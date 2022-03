Dove vedere sorteggio Mondiali 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Venerdì 1° aprile, alle ore 18 (ora italiana), al “Doha Exhibition and Convention Center” di Doha in Qatar, si terrà il sorteggio Mondiali 2022 (fase a gironi). Prima di scoprire dove vedere sorteggio Mondiali 2022 in diretta tv e streaming, ecco un focus su come avverrà il sorteggio.

Nell’ultima sosta per le Nazionali, abbiamo avuto un quadro più dettagliato delle 32 qualificate ai prossimi Mondiali. Al momento le squadre qualificate per il Qatar sono 27 e all’appello ne mancano 5: due lo scopriremo questa notte, infatti mancano due posti dal girone nord-centro americano e gli ultime 3 lo sapremo a giugno quando si giocheranno gli ultimi 3 spareggi: quello europeo e i due intercontinentali. Questo sarà l’ultimo mondiale a 32 squadre, infatti dal Mondiale del 2026 che si terrà in Canada, USA e Messico si passerà a 48 squadre. In questo sorteggio nella fase a gironi non si potranno affrontare Nazionali appartenenti ad uno stesso continente, eccezion fatta per l’Europa che ha un numero maggiore di squadre (13).

Il Mondiale inizierà il 21 novembre 2022 alle ore 11 (ora italiana) e le partite della fase a gironi si giocheranno ai seguenti orari: 11, 14, 17, 20 (orari italiani). Le gare della fase a eliminazione diretta, invece, saranno alle 16 e alle 20 (orari italiani).

Mondiali 2022, ecco le squadre qualificate per la rassegna iridata

EUROPA: Germania; Danimarca; Belgio; Francia; Croazia; Spagna; Serbia; Inghilterra; Svizzera; Olanda; Portogallo; Polonia

SUDAMERICA: Brasile; Argentina; Ecuador, Uruguay

ASIA: Iran; Corea del Sud; Giappone; Arabia Saudita; Qatar (paese ospitante)

NORD-CENTRO AMERICA: Canada;

AFRICA: Canada;

Spareggi Intercontinentali: 1) Perù vs vincente Emirati Arabi Uniti-Australia / 2) Quarta Nord-centro America vs vincente Nuova Zelanda-Isole Salomone

Sorteggio Mondiali 2022, ecco le quattro fasce

PRIMA FASCIA: Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Qatar

SECONDA FASCIA: Olanda, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia più due da determinare

TERZA FASCIA: Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco più tre da determinare

QUARTA FASCIA: Camerun, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, più quattro da determinare (una tra Galles/Scozia/Ucraina, vincente spareggio Nord-centroamericano Oceania, vincente spareggio Asia-Sudamerica)

Dove vedere Sorteggio Mondiali 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il sorteggio Mondiali 2022 di venerdì 1 aprile con inizio fissato per le ore 18 (ora italiana) a Doha, sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e sarà disponibile in streaming attraverso il servizio gratuito Rai Play. Il sorteggio sarà visibile in streaming anche sul canale You Tube della Fifa.