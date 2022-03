Juve, clamoroso dietrofront di Dybala: ecco quale sarà la sua prossima squadra

L’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus terminerà a fine stagione e tutti i suoi fan si chiedono una sola frase: in quale squadra andrà a giocare la Joya nella prossima stagione? Come riportato anche dal Corriere dello Sport, il futuro del calciatore argentino non sarà in Italia ma bensì in un campionato estero. Ecco di seguito i dettagli sul futuro di Paulo Dybala e la nuova pista sondata da Antun, suo procuratore.

Dietrofront di Dybala e il suo agente: ecco la nuova pista sondata

Paulo Dybala, che in un primo momento sembrava poter rimanere in Italia con la maglia dell’Inter, ha ormai deciso il campionato dove andrà a giocare nella prossima stagione. Infatti, il calciatore argentino sarebbe essere diretto verso la Premier League. Antun, suo procuratore, avrebbe già sondato questa pista parlando con ben tre club che sarebbero interessati alla Joya, ovvero: Manchester City, Arsenal e Tottenham.