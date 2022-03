E se l’Italia non andasse ai Mondiali in Qatar? Ecco le possibili conseguenze

L’Italia di Roberto Mancini si gioca ai playoff la possibilità di accedere ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri dovranno affrontare prima la Macedonia del Nord e poi l’eventuale finale contro la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia. In caso di sconfitta in uno di questi due match, la nostra Nazionale non si qualificherà ai Mondiali in Qatar e sarebbe il quarto flop consecutivo in ottica mondiale. Ecco di seguito le possibili conseguenze di una mancata qualificazione.

E se l’Italia non andasse ai Mondiali? Ecco le possibili conseguenze negative

L’eventuale mancata qualificazione della nazionale italiana ai Mondiali di Qatar 2022 sarebbe da considerare un fallimento assoluto da cui il calcio italiano farebbe fatica a riprendersi. Sarebbe, anche, la prima volta che la nostra Nazionale non va ai Mondiali per due edizioni di fila. Inoltre, le figure del ct Roberto Mancini e del presidente FIGC Gabriele Gravina sarebbero a rischio, nonostante la conquista dell’Europeo. Nel frattempo a Serie A ha già programmato una sorte di paracadute disperato e una mossa di marketing che aiuterebbe il calcio italiano a non perdere completamente appeal agli occhi del mondo: un torneo negli Stati Uniti con tutte le squadre della Serie A nel periodo dei Mondiali (esclusi i calciatori impegnati nel Mondiale). Infine, la non qualificazione ai Mondiali farebbe perdere all’Italia nel Ranking FIFA e ciò sarebbe negative per le future grandi manifestazioni.