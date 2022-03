Italia, Mancini darà le dimissioni? Ecco i dettagli e i possibili sostituti

L’Italia, come nei peggior incubi, non si qualifica per la seconda volta consecutivi ad un Mondiale. Gli azzurri da campioni d’Europa in carica non sono stati in grado di vincere il girone di qualificazione, sprecando due match point contro la Svizzera, e a superare la Macedonia del Nord nello spareggio playoff. Quando esci così arrivano senza dubbi alcune ripercussioni. Proprio in quest’ottica ci sono i dubbi e i ripensamenti del ct Roberto Mancini, con le possibili dimissioni.

Roberto Mancini darà le dimissioni? Ecco i dettagli e i possibili sostituti

Nel post-gara, il ct Roberto Mancini non ha rassegnato le dimissioni: “Non è semplice ora pensare a qualcosa di diverso rispetto alla delusione”, rinviando così qualsiasi decisione definitiva. Gravina, al contrario, ha chiarito la sua posizione: resterà alla guida della FIGC e si augura che Mancini faccia lo stesso. Al momento le voci che filtrano è che Mancini prenderà la decisione decisiva tra mercoledì e giovedì, dopo la sfida contro la Turchia, e in caso di dimissioni ci sono già alcuni nomi. I nomi che al momento circolano sono i seguenti: Fabio Cannavaro affiancato da Marcello Lippi come direttore tecnico, Roberto De Zerbi o Claudio Ranieri.