Juve Villarreal 0-3, Allegri: «Nulla da rimproverare ai ragazzi, abbiamo giocato una buona gara»

La Juventus perde 3-0 il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal e abbandona la competizione per il terzo anno consecutivo agli ottavi. La formazione bianconera domina a lungo sul piano del gioco, ma viene punita alla prima grande occasione avversaria: rigore causato da Rugani e trasformato da Moreno al 78′ minuto. Poi la rete di Pau Torres che chiude i conti all’85’ minuto e il rigore di Danjuma nel recupero. Ecco di seguito le parole di Max Allegri ai microfoni di Prime Video.

Le parole di Max Allegri al termine della partita

Le parole di Max Allegri, tecnico bianconero, che ai microfoni di Prime Video dopo lo 0-3 contro il Villarreal:

«La giocherei come hanno fatto i ragazzi, la squadra ha fatto una bella gara. Sono dispiaciuto ma bisogna accettare lo 0-3. Per 75 minuti la squadra ha fatto bene, nella ripresa loro si sono messi dietro e solo un episodio poteva sbloccarla, come accaduto. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, hanno disputato una buona partita. Complimenti a Emery, ha fatto una gara giusta. Una delle sue partite»