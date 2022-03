Serie A: dove vedere Juventus Salernitana in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Juventus Salernitana: dove vederla. Per la truppa di Massimiliano Allegri è tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Dopo la pesante debacle di pochi giorni fa contro il Villareal, la squadra bianconera è chiamata a vincere in modo da scacciare i recenti fantasmi. Sfumato l’obiettivo Champions League la Juventus deve cercare di non perdere il contatto con le prime posizioni in classifica, in modo da centrare la qualificazione all’edizione del prossimo anno. Il prossimo avversario atteso allo Stadium è la Salernitana fanalino di coda. Con un piede già in serie B i granata faranno il possibile per portare a casa il bottino pieno, anche per tentare di diminiure il gap che la separa dalla penultima posizione.

Juventus Salernitana, dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

La partita di Torino si giocherà domenica 20 marzo a partire dalle ore 15:00. Sarà trasmessa in diretta tv e streaming (solo per gli abbonati) sui canali Dazn. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric.