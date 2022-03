Juventus-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

All’Allianz Stadium, domenica 6 marzo alle ore 18:00, andrà in scena Juventus-Spezia. La formazione bianconera è in cerca di continuità per alimentare il sogno scudetto e per rimanere nelle prime quattro posizioni, ovvero in zona Champions League. La formazione di Thiago Motta, reduce da tre sconfitte consecutive, non può permettersi altri passi falsi per non essere risucchiato nella zona retrocessione. Ecco di seguito le scelte dei due tecnici, Max Allegri e Thiago Motta, e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Le probabili formazioni di Juventus-Spezia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. All. Thiago Motta

Dove vedere Juventus-Spezia in diretta tv e streaming

Il match tra Juventus e Spezia, valido per la ventottesima giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta da DAZN. Diverse le opzioni a disposizione degli abbonati: si potrà scaricare l’app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio televisore ad una console (Xbox e PlayStation), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

