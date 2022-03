Liverpool-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in chiaro

Dopo la vittoria in campionato contro la Salernitana, per l’Inter arriva il momento decisivo in europa: il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Il match si giocherà martedì 8 marzo ad Anfield, dopo il 2-0 del match di andata a favore dei Reds. Ecco di seguito le probabili scelte di Klopp e Inzaghi e dove vedere la sfida decisiva in diretta tv e streaming, in chiaro.

Le probabili formazioni di Liverpool-Inter

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Elliott; Salah, Manè, Luis Diaz. All. Klopp

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Dove vedere Liverpool-Inter in diretta tv e streaming. In chiaro

La partita tra Inter e Liverpool, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa su Sky Sport sul canale Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Il match sarà visibile in streaming su Now Tv e su Sky Go. Inoltre, la sfida sarà visibile in CHIARO in diretta tv su Canale 5 (canale numero 5 e 505 del digitale terrestre). Il live streaming in chiaro sarà disponibile sul sito e l’app di Mediaset Play Infinity e sul sito Sportmediaset.it.