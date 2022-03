Allegri: “Complimenti alla Fiorentina. Scudetto? Non preoccupatevi…”

Massimiliano Allegri intervistato dopo la fine della semifinale di Coppa Italia in cui la sua Juventus ha superato la Fiorentina per 1 a 0, ha analizzato con lucidità la prova dei suoi. Può ritenersi soddisfatto visto che la squadra ha giocato con una certa maturità, come da lui stesso sottolineato ai giornalisti. Ha non solo fatto i complimenti ai ragazzi di mister Italiano, ma anche ad Akè, sostituito dal tecnico bianconero nel corso della gara, ma autore di una discreta performance. Il prossimo obiettivo è vincere contro lo Spezia in campionato, in maniera tale da mettere pressione a Inter, Milan e Napoli che occupano le posizioni più nobili della classifica.

Massimiliano Allegri: “Complimenti alla Fiorentina: “Vincere qui non è facile…”

L’allenatore della Vecchia Signora può guardare il bicchiere mezzo pieno, nonostante la prova sottotono dei suoi. “Complimenti alla Fiorentina che ha fatto una bella partita, anche se è stata bloccata. Nel primo tempo abbiamo rischiato su due contropiede subiti e anche nella ripresa, per fortuna loro hanno fatto errori tecnici nelle conclusioni. Ma la squadra ha tenuto bene il campo, non abbiamo rischiato niente a difesa schierata. Purtroppo non abbiamo sfruttato situazioni favorevoli all’ultimo passaggio, come la palla di Cuadrado che nel finale ha tirato. Vincere qui non è facile, ma abbiamo dato prova di maturità con tante assenze. Aké anche se l’ho tolto si è dato da fare, stasera sono stati tutti bravi ma Danilo è stato straordinario, giocando una partita di livello altissimo”.

“Abbiamo difeso bene e ordinati”

Poi ha continuato analizzando nel dettaglio ciò che i suoi hanno sbagliato o indovinato: “A parte due tre contropiede abbiamo difeso bene e ordinati, anche molto alti. Ci sono stati troppi ultimi passaggi sbagliati, poi per fortuna Cuadrado si è rifatto della precedente scelta sbagliata mettendo quella palla dell’autogol. Veniamo da tante partite impegnative, per fortuna ora torneranno Dybala, Bernardeschi e Rugani, per avere nuove energie. Arthur è fresco perchè è stato fuori a lungo, palleggia bene ma deve dare via la palla più velocemente, bene anche Locatelli e Rabiot, che quando è andato in verticale ha fatto bene. Ora sotto con lo Spezia, sarà fondamentale. La squadra è in crescita generale, ora ci appoggiamo di più sulle punte e questo è un passo in avanti. Lo Scudettto? Non è cosa per noi, la quota sarà sicuramente 84-85 punti, è matematica. Una delle tre davanti ci arriverà, visto anche il calendario. Non vi preoccupate, siamo lontani”, ha affermato con sicurezza. Le dichiarazioni di Allegri sono state riprese da La Gazzetta dello Sport.