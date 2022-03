Serie A, Tavecchio difende il Var: ecco le sue parole

Dopo l’errore clamoroso del direttore di gara e del VAR in Torino-Inter, il VAR è caduto al centro di discussioni, polemiche e critiche. I due arbitri, Guida e Massa, infatti hanno subito una sanzione da parte dell’aia, in particolare dal designatore Rocchi, ma non è dello stesso pensiero Carlo Tavecchio. L’ex presidente della FIGC ha parlato a Radio Marte del Var. Ecco le sue parole

Tavecchio: «Var va assolto. Ha salvato il 95% degli errori»

Ecco le parole dell’ex presidente FIGC a difesa del VAR:

«Il problema è che le norme sono cambiate da quando ho lasciato e l’autonomia dell’arbitro penso sia rimasta. Io credo che la valutazione l’abbiano fatta dei tecnici e si può anche sbagliare. Una cosa è certa: il VAR ha salvato il 95% degli errori quindi mi pare sia sufficiente per assolvere il VAR. Non ho visto la partita e non so cosa sia ben accaduto, non posso dare un giudizio. L’arbitro dev’essere sempre il dominus in campo».