Guerra Ucraina, ecco le formazioni italiane impegnate nelle amichevoli per la pace

La Guerra in Ucraina non ha permesso il proseguimento del campionato ucraino e alcune formazioni si stanno organizzando per effettuare una tournée europea di amichevoli. Al momento le due formazioni ucraine che si sono messe all’opera sono due: la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu e lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Entrambe le formazioni torneranno ad allenarsi in Turchia per poi iniziare una tournée di amichevoli a scopo benefico. Ecco di seguito i nomi delle formazioni italiane impegnate in questa iniziativa.

Le formazioni italiane impegnate nelle tournée per la pace

Tra aprile e giugno 2022 la Dinamo Kiev sfiderà alcune delle squadre più importanti d’Europa e tra le amichevoli annunciate compare anche quella contro il Milan di Stefano Pioli. Anche lo Shakhtar Donetsk ha ricevuto il nullaosta dalla Uefa per un tour di amichevoli europee con inizio il 13 aprile 2022. Le formazioni impegnate per questa tournée sono le seguenti: Besiktas, Fenerbahce, Siviglia, Hajduk Spalato, Psg e Lazio. Inoltre, la formazione di Roberto De Zerbi affronterà questa serie di amichevoli con i soli calciatori ucraini questo perché i brasiliani del club, che non hanno trovato sistemazioni in altre squadre, hanno deciso di non rientrare in Europa.