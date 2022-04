Biglietti Venezia-Atalanta, i dettagli sul settore ospiti. Quando escono i biglietti?

Sabato pomeriggio andrà in scena Venezia-Atalanta, e molti tifosi nerazzurri saranno presenti per caricare la squadra in vista del rush finale di stagione. Ecco tutte le informazioni riguardanti il settore ospiti.



Biglietti Venezia-Atalanta, quando usciranno i biglietti?

Il settore ospiti riservato ai sostenitori bergamaschi verrà messo in vendita domani mattina alle ore 10:00 sul sito di Ticketone. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Venezia, i biglietti per il settore ospiti verranno venduti al costo di 30€. Al momento non ci sono specifiche per quanto concerne l’utilizzo della tessera del tifoso.