Psg-Marsiglia, Donnarumma e l’ennesima papera della stagione – VIDEO

Gigio Donnarumma si è reso protagonista di un’altra papera, in una stagione più negativa che positiva. Il portiere azzurro del Paris Saint-Germain sembra essere entrato in una spirale negativa e lo dimostra l’ennesimo errore grave della stagione nel big match serale contro l’Olympique Marsiglia. Ecco di seguito l’episodio e il VIDEO.

La papera di Donnarumma in PSG-OM

l peggiore incubo di Donnarumma si è concretizzato alla mezz’ora, con la sua squadra in vantaggio di un gol grazie alla rete di Neymar. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’estremo difensore è uscito malissimo. Il suo tentativo in tuffo di intercettare il pallone si è rivelato un disastro, con Gigio che ha mancato l’impatto perfetto, dando il la ad una vera e propria carambola sulla linea di porta. Verratti ha provato a rimediare, senza fortuna con Caleta-Car il più veloce di tutti nel trovare la deviazione vincente. La reazione di Donnarumma con le braccia larghe e lo sguardo prima a terra e poi al cielo, è la fotografia del suo momento no. Le telecamere della regia impietosamente hanno inquadrato prima Pochettino e poi Navas, impietrito in panchina.