Dove vedere Tottenham-Leicester City in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Dove vedere Tottenham-Leicester City in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Domenica 1 maggio, alle ore 15.00, andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium, la gara tra Tottenham e Leicester City.



Il Tottenham Hotspur viene dal pari a reti bianche in casa del Brentford FC. La squadra allenata da Antonio Conte si trova attualmente al quinto posto con 58 punti, frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte.

Il Leicester City invece, prima dell‘1-1 al King Power Stadium contro la Roma nella semifinale di andata di Conference League, ha ottenuto solo uno 0-0 in casa contro l’Aston Villa. Gli uomini guidati da Brendan Rodgers in classifica sono posizionati al decimo posto, avendo collezionato 11 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte.

I pronostici danno gli Hotpurs come favoriti. All’andata vinsero e hanno tutte le carte in regola per vincere anche il match di domenica.

Le probabili formazioni di Tottenham-Leicester City

Tottenham (3-4-3): Lloris; Sanchez, Romero, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Reguilón; Son, Kulusevski; Kane.

Leicester City (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, J. Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Vardy, Lookman.

Dove vedere Tottenham-Leicester City, streaming e diretta TV in chiaro, SKY o DAZN?

L’incontro tra Tottenham Hotspour e Leicester City verrà trasmesso da Sky Sport e non da DAZN, e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre, sempre attraverso Sky sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App per i relativi sistemi.

Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Canali TV dove potrà essere vista: SkySport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).