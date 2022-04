Juventus, Allegri guarda in casa: ecco i giovani che potrebbero arrivare in prima squadra

La Juventus anche nella prossima stagione continuerà a pescare dal proprio vivaio. Questa è la linea di mercato che la dirigenza bianconera seguirà nelle prossime stagioni e che è cominciata nella scorsa stagione con Andrea Pirlo. Sono tanti i talenti bianconeri che si stanno esprimendo bene con la seconda squadra dell’U23, con la Primavera oppure nelle società dove sono in prestito. Ecco di seguito i nomi.

I giovani talenti della Juventus che potrebbero arrivare in prima squadra

Massimiliano Allegri in questa stagione ha già avuto a che fare con parecchi giovani a causa delle tante assenze avute in prima squadra. Situazione che ha permesso al tecnico bianconero di valutare i giovani calciatori in vista della prossima stagione. Nella prossima stagione, quindi, potrebbero entrare a far parte in pianta stabile della prima squadra Miretti, Soulé, Aké, Stramaccioni, De Winter, ma anche Ranocchia e Fagioli che torneranno dai prestiti. Dalla formazione Primavera, invece, potrebbero salire Chibozo, Mulazzi e Turco.