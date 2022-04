Mercato Juventus, Mbappé fa sognare i tifosi bianconeri: ecco il motivo – FOTO

Kylian Mbappé fa sognare i tifosi della Juventus in vista della prossima sessione di mercato. Il fuoriclasse francese, in scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain, ha pubblicato una storia su Instagram molto criptica scrivendo “ZEBRA”, seguita dalle emoticon di una clessidra, di un’esplosione e l’icona soon. Storia che sta facendo il giro del web e che ha creato un hype intorno alla stella francese. Ecco di seguito i dettagli.

Mbappé e la storia criptata che fa sognare i tifosi della Juventus

La storia molto criptica su Instagram di Kylian Mbappé fa tutto pensare che ad una mossa di mercato. Infatti, tutto farebbe pensare ad una notizia riguardante il mondo del marketing. Infatti, un suo approdo alla Juventus sarebbe uno scenario che appare improbabile viste le cifre in ballo, ma chissà che il mercato in futuro non unisca le due parti… Intanto i tifosi bianconeri sognano di vedere il fuoriclasse francese sfrecciare sull’erba dell’Allianz Stadium con la maglia bianconera.