Acerbi ride al goal di Tonali e Marusic va a muso duro: «E’ colpa tua pezzo di …» – VIDEO

Il Milan batte la Lazio allo Stadio Olimpico grazie alla rete di Sandro Tonali al 92′. Subito dopo il goal succede di tutto: da una parte tutta la formazione rossonera è sotto il settore ospiti ad esultare, dall’altra una quasi rissa tra Francesco Acerbi e Adam Marusic. Proprio dall’errore del difensore biancoceleste numero 33 è partita l’azione della rete rossonera e il suo compagno non l’ha presa bene. Ecco di seguito cosa è successo e il video dell’accaduto.

Subito dopo il goal di Sandro Tonali, le telecamere di Dazn inquadrano Francesco Acerbi, autore dell’errore che ha portato al goal rossonero, sorridere mentre va a raccogliere il pallone alle spalle di Thomas Strakosha. Atteggiamento che non è piaciuto al compagno di squadra Adam Marusic che gli va incontro a muso duro. Anche questa volta le telecamere inquadrano tutto e dalle immagini si riesce a leggere il labiale del calciatore montenegrino che gli urla contro: «E’ colpa tua pezzo di M****».

Acerbi after conceding a goal in the 90’ pic.twitter.com/4C4jslNURb

— Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) April 24, 2022