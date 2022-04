Liga: dove vedere Siviglia Real Madrid in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Siviglia Real Madrid dove vederla. Domenica 17 aprile sarà il giorno in cui si giocherà un match fondamentale per il campionato spagnolo. Nel giorno della Santa Pasqua allo stadio “La Cartuja” della città andalusa, andrà in scena la partita tra i Galacticos e il Siviglia. Le due squadre, pur essendo distanti ben dodici lunghezze, occupano rispettivamente il primo e il secondo posto. La formazione di Ancelotti viene, come noto, anche dalla sconfitta contro il Barcellona ed è alla ricerca di punti per conquistare matematicamente il campionato. I sivigliani, dopo un inizio scoppiettante, si sono liquefatti perdendo terreno dalla vetta della classifica. La partita potrebbe essere un’ottima occasione per recuperare terreno dal Real, con il loro tecnico Lopetegui chiamato a mettere in campo la migliore formazione per cercare di tenere testa alla corazzata di Florentino Perez.

Siviglia Real Madrid: dove vederla in diretta tv e streaming. Sky o Dazn?

Il big match del campionato spagnolo andrà in scena domenica 17 aprile alle ore 21:00. Lo scontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Dazn. Vi sarà la possibilità di seguirlo anche da dispositivo mobile scaricando l’apposita app da qualsiasi digital store. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Dario Marcolin.