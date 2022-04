Tammy Abraham: “Premier? Felice del corteggiamento, ma rimango a Roma per vincere”

Tammy Abraham è tornato a parlare delle sue emozioni da quando è alla Roma, squadra che lo ha reso protagonista assoluto in Serie A e in Conference League, e che non può più fare a meno di lui.

“Quando vedo che mi accostano ad altri club mi fa sentire bene. E’ una bella sensazione vedere il tuo nome su tutti i giornali, ma devo concentrarmi sulla Roma”. Così ha aperto la sua intervista a TalksSport, parlando delle tante squadre di Premier interessate a lui dopo l’esplosione con i giallorossi.

Il presente e il futuro di Tammy Abraham: “Naturalmente sono cresciuto in Inghilterra, sono un ragazzo londinese, quindi forse un giorno tornerò in Premier League. Ma in questo momento sono concentrato solo sulla Roma, voglio fare del mio meglio e spero di vincere con questi ragazzi un trofeo che manca da molti anni”.

Il successo dell’attaccante inglese passa soprattutto dalla fiducia totale di José Mourinho nei suoi confronti, che lo ha allenato anche al Chelsea: “E’ un personaggio che tutti conosciamo. C’è un motivo per cui lo definisco il miglior manager del mondo. Sa come guidarti, sa come entrare dentro la tua pelle e sa come farti sentire un giocatore molto speciale. Questo è esattamente ciò di cui avevo bisogno, specialmente dopo la difficile stagione che ho avuto al Chelsea dove non stavo giocando. Venire qui e avere un manager come Mourinho che ti allena e crede in te, ti dà solo più fiducia”.

Nella partita contro la Sampdoria, Tammy Abraham è rimasto coinvolto in uno scontro con due avversari. Il calciatore è uscito all’80’, riportando dei dolori persistenti alla spalla. La sua prestazione è stata inoltre segnata dalle poche palle giocabili, complice un’ottima organizzazione blucerchiata. Non si conoscono ancora le sue “nuove” condizioni di salute, tuttavia, il coach portoghese spera che si tratti di una situazione temporanea. Giovedì 7 aprile infatti, ci sarà l’importantissimo match contro il Bodø/Glimt per i Quarti di finale di Conference League.