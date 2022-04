Serie A: Venezia Atalanta dove vederla in diretta t v e streaming? Sky o Dazn?

Venezia Atalanta: dove vederla. Il giorno tanto atteso, per gli uomini di Gasperini è finalmente giunto. Reduci da un filotto di tre sconfitte consecutive (l’ultima contro il Verona), i bergamaschi devono vincere a tutti i costi una partita che ha l’obiettivo fondamentale di ridare serenità a tutto l’ambiente . Dal lato opposto vi sarà un Venezia che non vince, ormai, da svariate partite e che necessita dei tre punti per remare verso zone migliori in classifica rispetto a quelle attuali decisamente poco nobili. Il calcio di inizio dello scontro è fissato per le ore 15:00 di sabato 23 aprile.

Venezia Atalanta dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn? Le probabili formazioni

Il match tra arancioneroverdi e nerazzurri sarà trasmesso in diretta da Dazn. Per lo streaming gli abbonati avranno la possibilità di vederlo sintonizzandosi semplicemente sul sito dell’emittente. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Santi con il commento tecnico di Massimo Donati. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Fiordilino, Cuisance; Okereke, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Zapata. All. Gasperini.