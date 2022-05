Andre Pirlo pronto al ritorno in panchina: allenerà in Serie A

Secondo gli ultimi rumors, Andrea Pirlo è vicino al ritorno ad allenare un club. Dopo la prima stagione da tecnico della Juventus, dove ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, il tecnico azzurro potrebbe tornare ad allenare e anche in Serie A. La squadra in questione sarebbe la neopromossa Cremonese. Ecco di seguito i dettagli.

Pirlo vicino alla Cremonese: ecco i dettagli

Secondo le ultime novità, Andrea Pirlo è a Cremona per trattare con la società di Arvedi. L’alternativa per la panchina della Cremonese è Alvini, che ha portato il Perugia ai playoff mettendo in mostra un ottimo calcio.

Nelle ultime ore sembra che non sia più salda nemmeno la panchina dell’Empoli. Andreazzoli potrebbe lasciare il club toscano. Per l’eventuale sostituto si fa il nome di Paolo Zanetti, che non è più nel gruppo dei nomi caldi per sostituire a Udine Cioffi, passato al Verona per il post Tudor, destinato al Galatasaray.