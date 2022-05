Paura a Barcellona: Araujo crolla a terra dopo uno scontro, commozione celebrale – VIDEO

Momenti di terrore al Camp Nou nella sfida tra Barcellona e Celta Vigo, con protagonista sfortunato della vicenda Ronald Araujo. Il difensore blaugrana è rimasto a terra senza conoscenza per diversi minuti prima di essere trasportato in ospedale. La causa? Intorno al 60′ minuto di gioco il difensore sudamericano si è scontrato con il compagno di squadra Gavi. Ecco di seguito il racconto dell’episodio, le condizioni di salute di Araujo e il video dell’accaduto.

Lo scontro tra Araujo e Gavi: il racconto

L’episodio che zittisce il Camp Nou si è consumato al 15′ minuto della ripresa e sul punteggio di 3-1 a favore della formazione di casa. Su un pallone vagante, arrivano Gavi e Araujo. Nessuno dei due si accorge dell’arrivo dell’altro. Scontro inevitabile quanto violento. Gavi si è sdraiato sul terreno lamentandosi del colpo subito ma tutto sommato in ottime condizioni. L’uruguaiano invece ha avuto la peggio. Dopo l’impatto, pesantissimo, il difensore si è accasciato al suolo privo di sensi, terrorizzando i compagni che hanno chiamato a gran voce l’intervento dei sanitati. I medici delle due squadre si sono precipitati in campo e il calciatore è stato portato in ospedale.

Le condizioni di salute di Araujo

Che la situazione fosse seria, si è percepito immediatamente. La paura del dramma ha pervaso lo stadio quando sul prato del Camp Nou è arrivata anche l’ambulanza che dopo otto lunghissimi minuti ha lasciato il terreno di gioco con il giocatore che, cosciente, è andato direttamente in ospedale salutato dall’intero stadio che gli ha tributato una standing ovation. Come riportato da Marca e dal Barcellona attraverso il proprio profilo twitter ufficiale Araujo ha accusato una commozione cerebrale ed è stato trasferito all’ospedale per sottoporsi ad ulteriori esami. Secondo il protocollo bisognerà valutare attentamente l’evoluzione del quadro clinico del calciatore destinato a restare sotto osservazione per verificarne le condizioni generali ed escludere qualsiasi complicazione.

Il brutto infortunio di #Araujo in #BarcelonaCeltaVigo: si tratta di commozione cerebrale 😱👇🏻 pic.twitter.com/OMuTAJzbqj — Mattia D'Elia (@mattiadeliaa) May 11, 2022