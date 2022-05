Biglietti Atalanta-Empoli, i settori disponibili del Gewiss Stadium

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si trova davanti all’ultima chance per accedere all’Europa. Il risultato della Fiorentina e il pareggio interno della Roma ha dato alla Dea l’opportunità di conquistare tale traguardo davanti alle mura amiche (nonostante tale rendimento sia uno dei peggiori da 10 anni a sta parte). I tifosi nerazzurri sono pronti a riempire l’ex Comunale: ecco i settori disponibili del Gewiss Stadium

BIGLIETTI ATALANTA-EMPOLI: LA SITUAZIONE ATTUALE



Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, sono ancora disponibili i biglietti per assistere alla partita tra l’Atalanta e l’Empoli. La vendita è iniziata un po’ a rilento, ma dopo ieri sera la situazione si è completamente ribaltata: in Curva Nord c’è il tutto esaurito; la Tribuna Rinascimento (sia coperta che scoperta) sta per essere occupata sempre di più; Curva Morosini ancora largamente disponibile, anche se molti tifosi si piazzeranno lì vista la tanta affluenza in Pisani. Si prospetta un clima molto spettacolare in quel di Bergamo.