Cristiano Ronaldo via dal Manchester United? Il portoghese potrebbe ritornare…

Alla fine di questa stagione potremmo assistere ad una delle sessioni di calciomercato più imprevedibile e incredibile della storia. Tra le domande sul futuro di Kylian Mbappe, Paul Pogba, Robert Lewandowski e Erling Haaland si aggiunge anche il tormentone legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Ecco di seguito i dettagli e alcune indiscrezioni sul futuro del fuoriclasse portoghese.

Cristiano Ronaldo e un possibile ritorno al Real Madrid: i dettagli

Cristiano Ronaldo ha ancora un anno di contratto con il Manchester United, ma diverse variabili fanno pensare all’addio del fuoriclasse portoghese dai Red Devils: dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League fino all’ennesimo cambio di panchina, con Erik Ten Hag che vorrebbe ringiovanire l’organico. Prendendo in considerazione queste variabili ci poniamo tutti la stessa domanda: dove andrà? A dare qualche indiscrezione ci pensa il Mirror. Il tabloid britannico ha riportato che alcune figure influenti all’interno della dirigenza del Real Madrid starebbero spingendo per un ritorno di Cristiano Ronaldo con la maglia dei Blancos. Ipotesi per niente surreale visto che i tifosi accoglierebbero il portoghese a braccia aperte.