DIRETTA Inter-Empoli 2-2: secondo tempo a San Siro

Alle 18.45 di venerdì 6 maggio 2022 a San Siro fischio d’inizio per Inter-Empoli, sfida valida per la 36esima giornata di Serie A.

I nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno i toscani guidati da Andreazzoli. Una sfida importante soprattutto per l’Inter che, a tre gare dalla fine del campionato, è a caccia dello scudetto.

Diretta Inter-Empoli

COMMENTO IN DIRETTA

46′ Riprende il match a San Siro. Palla ai nerazzurri

45’+4 Fine primo tempo

45’+3′ Sullo sviluppo dell’angolo Perisic va al tiro, ma miracolosamente viene bloccato dal portiere. Inter vicino al 3-2

45’+2 Angolo per l’Inter, sulla palla Calhanoglu

45’+1 Due minuti di recupero

45′ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Lautaro Martinez riporta la sua squadra in parità. Perfetto il cross di Calhanoglu, l’argentino non sbaglia

42′ Cross per Lautaro su azione di Barella e Calhanoglu, l’argentino viene fermato

40′ GOOOOOOOOOOOLLL!! L’Inter accorcia le distanze grazie ad un autogol di Romagnoli. 2-1 a San Siro

39′ Dimarco si porta al tiro, ma non trova la porta

37′ Dumfries in possesso palla, tiro al volo

STATISTICHE: dopo 35 minuti di gara, possesso palla 64-36 per l’Inter

30′ Inter chiede un rigore per spinta su Barella. L’arbitro lascia proseguire

28′ GOOOOOOOOOOOOOL!!! Doppio vantaggio dell’Empoli a San Siro: Asllani segna il gol del 2-0

25′ VAR: rigore annullato dopo il controllo al Var. Manganiello fa riprendere il gioco senza far calciare il rigore ai nerazzurri, i quali restano increduli

23′ Rigore per l’Inter. Parisi atterra Barella in piena area di rigore

21′ Conclusione di Lautaro Martinez. Palla alta

20′ La formazione di Simone Inzaghi non dà tregua agli avversari, nuova conclusione di Barella. Palla parata da un portiere in grande forma

19′ Occasione Inter su angolo di Dimarco, Calhanoglu va al tiro, ma non trova la porta

17′ Dimarco si posiziona bene, ma poi viene fermato. Inter senza sosta

15′ Grande occasione per Barella, che non trova il gol

VAR: Gol annullato per precedente fuorigioco. Il controllo con il Var ha confermato

10 GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 2-0 di Zurkowski

9′ Punizione per i nerazzurri. Sulla palla Dimarco, intercetta Skriniar che tira, il portiere blocca la palla senza difficoltà

8′ L’Inter riparte, assedio nell’area avversaria

5′ GOOOOOOOOOOL! Empoli in vantaggio: rete di Pinamonti. Cross di Zurkowski, la punta in anticipo sul primo palo in scivolata fredda Handanovic.

3′ Fischio dell’arbitro, fallo di Calhanoglu

1′ Si parte a San Siro, prima palla all’Empoli

Inter-Empoli, formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Zurkowski; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

ASSISTENTI: Berti e Galetto

QUARTO UOMO: Marini

VAR: Banti

AVAR: Zufferli

L’Inter arriva alla 36^a giornata di Serie A alloggiando in seconda posizione con 72 punti in tasca. Punti ottenuti con 22 vittorie e 9 pareggi. I nerazzurri arrivano da un’importante vittoria alla Dacia Arena, dove hanno battuto l’Udinese per 2-1. La formazione lombarda ha due punti in meno dai cugini rossoneri che sono primi in classifica. Una vittoria contro l’Empoli li riporterebbe in testa, in attesa del Milan che giocherà domenica contro il Verona al Bentegoti. Sfida anticipata al venerdì in vista della finale di Coppa Italia (11 maggio 22) contro la Juventus.

L’Empoli arriva a Milano con la certezza di aver già raggiunto l’obiettivo stagionale: restare in Serie A. Con 37 punti ottenuti, obiettivo centrato, i toscani non regalano punti a nessuno, faranno il loro gioco: determinati come sempre. La formazione di Andreazzoli arriva da una sconfitta pesante contro il Torino, battuto in casa per 3-1 dopo la splendida vittoria contro il Napoli (3-2).

I precedenti tra Inter-Empoli a San Siro fanno sorridere i nerazzurri: 12 vittorie ed 1 sconfitta.