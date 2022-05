Dove vedere Inter-Milan Serie A femminile: streaming LIVE e diretta Tv

Sabato 7 maggio, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A femminile tra Inter-Milan. Le due compagini si sfideranno all’impianto sportivo “Giacinto Facchetti” a Milano. L’Inter femminile occupa la quinta posizione in classifica, a quota 38 punti. Il Milan femminile occupa, invece, la terza posizione, a quota 43 punti.

Inter-Milan Serie A femminile: la presentazione del match

L’Inter femminile si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La squadra nerazzurra, infatti, ha vinto in casa per 2-0 contro la Fiorentina ed ha vinto anche in trasferta per 0-4 contro l’Hellas Verona. Il Milan femminile, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittore consecutive in campionato. La squadra rossonera ha vinto per 0-3 in trasferta contro l’Empoli ed ha vinto anche in casa per 6-2 contro il Pomigliano.

Inter-Milan Serie A femminile streaming e diretta Tv

La partita Inter-Milan femminile, in programma sabato 7 maggio alle ore 14:30, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A femminile, sarà visibile in diretta su DAZN, sui canali tematici Inter TV e Milan Tv. Tutta la Serie A è su DAZN. Attiva ora. Inoltre, la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming anche sulla piattaforma TIMVISION.