Dove vedere Italia-Argentina, la Finalissima di Wembley? Prima uno sguardo al match. La data fissata per la partita è mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 20.45. L’Italia Campione d’Europa sfida l’Argentina, vincitrice della Copa America nella “Finalissima”.

Gli azzurri di mister Mancini lo sappiamo tutti, non si sono qualificati per il Mondiale 2022 in Qatar. Tuttavia, rimangono campioni europei in carica. Lo speciale match è organizzato congiuntamente da UEFA e COMNEBOL, in seguito ad un protocollo di intesa firmato dalle due Confederazioni il 15 dicembre 2021.

Per decretare il vincitore di questa nuova competizione, basterà, in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, procedere direttamente con la lotteria dei calci di rigore.

Una gara fascinosa, ma anche segnata da un po’ di amarezza. Oltre al fatto di essere stati eliminati dal Mondiale, al termine di questa, ci sarà l’addio ufficiale alla maglia dell’Italia da parte del capitano Giorgio Chiellini. Il difensore continuerà la propria carriera di calciatore in America. Sarà dunque un momento molto emozionante, per i tifosi azzurri e per tutti i suoi compagni, specialmente quelli più “anziani” che con lui hanno condiviso molto a livello sportivo e anche umano.

Presenti tra i convocati, i due romanisti Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini freschi di trionfo in Conference League, con la Roma di José Mourinho; mentre ha lasciato il ritiro nella giornata di ieri Nicolò Zaniolo, per una botta alla caviglia.

Il trascorso (15 incontri) tra le due Nazionali vede l’Italia favorita con 6 vittorie, 5 trionfi de la Selección e 4 pareggi. L’italia però non riesce a vincere dal lontano 10 giugno 1987.

Le probabili formazioni di Italia Argentina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Roberto Mancini

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di Maria, Lautaro Martínez, Messi. All. Lionel Scaloni

Dove vedere Italia Argentina, la “Finalissima” di Wembley

Sarà possibile seguire l’incontro in chiaro su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 HD del digitale terrestre; e in diretta Live Streaming attraverso Rai Play su tutte le piattaforme mobili e online, scaricando l’App, o collegandosi al portale tramite Smartphone, PC, Notebook e Mac.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Italia-Argentina trasmessa dalla Rai sarà curata da Alberto Rimedio, accompagnato da Antonio Di Gennaro per il commento tecnico.