Finale Champions League Liverpool-Real Madrid: data, orario e dove si gioca

La finale di Champions League 2021/22 sarà Liverpool-Real Madrid. In semifinale la formazione di Jurgen Klopp ha eliminato il Villarreal con il risultato totale di 5 a 2 (2-0 andata e 3-2 ritorno), mentre la formazione di Carlo Ancelotti ha eliminato il Manchester City dopo due partite al cardiopalma e tempi supplementari con il risultato totale di 6 a 5 (3-4 all’andata e 3-1 al ritorno). Inoltre, Liverpool-Real Madrid si incontreranno in finale per la terza volta nella loto storia (dopo il 1981 e il 2018) ed è record assoluto nella storia della Champions League. Ecco di seguito tutti i dettagli sulla finale di Champions League 2022.

Liverpool-Real Madrid: data, orario e dove si giocherà la finale di Champions League

La finale di Champions League 2022 tra Liverpool e Real Madrid si giocherà sabato 28 maggio 2022 allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi. Il fischio d’inizio del match più importante della stagione è fissato alle ore 21.00 e formalmente sarà il Liverpool a giocare in casa. In caso di parità sono previsti i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.