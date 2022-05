Finale Europa League, duri scontri tra le due tifoserie: volano sedie e pugni – VIDEO

Sono più di 150 mila i tifosi arrivati a Siviglia per la finale di Europa League. 100mila dalla Scozia e oltre 50mila invece dalla Germania. Numeri preoccupanti per uno stadio da 40mila posti. Montati oltre 1.100 bagni chimici, spiegamento di forze dell’ordine ingente con l’obiettivo di evitare incidenti tra le tifoserie, ma non è filato tutto liscio. Nel pre-partita di Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow, per le strade della città spagnola ci sono stati diversi scontri, anche molto violenti, tra alcuni ultras delle due fazioni. Ecco di seguito i dettagli e il video.

Scontri tra i tifosi di Eintracht e Rangers prima della finale di Europa League

Nelle brutte immagini che arrivano dalle strade di Siviglia, si vedono alcuni ultras delle due fazioni che vengono a contatto in un modo tutt’altro che pacifico. Nel seguente video si vedono volare tavoli e sedie di alcuni bar, prima della rissa vera e propria con calci e pugni. Immagini che rovinano il bellissimo colpo d’occhio delle due tifoserie all’interno dello Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia.