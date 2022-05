Juve-Inter, la moviola: ecco tutti gli episodi dubbi e le tante proteste all’Olimpico

L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto dopo undici anni e per l’ottava volta la Coppa Italia, battendo la Juventus con il risultato di 4 a 2 ai tempi supplementari. Partita ricca di emozioni e di episodi, che di fatto hanno deciso la finale dell’Olimpico. Prima il goal di Barella al 7′ minuto, poi a inizio ripresa la rimonta bianconera con i goal di Alex Sandro e Vlahovic. Calhanoglu su rigore all’80’ ha portato la gara ai supplementari dove si è scatenato Ivan Perisic: doppietta e vittoria. Tanti anche gli episodi dubbi con protagonisti il direttore di gara Paolo Valeri e il VAR. Ecco di seguito la moviola di Juve-Inter.

49′ VLAHOVIC CHIEDE UN RIGORE – Sulla palla in area di Bernardeschi, Vlahovic spalle alla porta subisce il contatto di De Vrij, ma Valeri fa ampi cenni di proseguire e il Var non interviene.

55′ BROZOVIC RISCHIA IL ROSSO – Trattenuta di Brozovic su Dybala che viene punita correttamente con il cartellino giallo. Il croato rischia perché dopo la decisione calcia il pallone lontano con un gesto piuttosto plateale. Valeri non estrae il secondo giallo, ma da regolamento è da sanzionare con il secondo giallo.

77′ RIGORE INTER – Sponda di Perisic per Lautaro che aggancia in area e viene a sua volta agganciato da de Ligt e Bonucci trovandosi in una sorta di sandwich. Episodio molto dubbio, visto che il direttore di gara punisce l’intervento di Bonucci: per Valeri il difensore bianconero gli impedisce di calciare, ma è anche Lautaro Martinez a cercare il contatto.

98′ RIGORE INTER – Contatto tra De Vrij e De Ligt nell’area di rigore bianconera: il difensore nerazzurro anticipa De Ligt che lo tocca con la coscia sinistra. Il Var richiama Valeri che concede un altro rigore all’Inter.

104′ VLAHOVIC CHIEDE UN RIGORE – Vlahovic chiede un rigore! Ma Valeri lascia correre reputando l’intervento di De Vrij sul pallone, ma dalle immagini il difensore nerazzurro prende prima il piede dell’attaccante bianconero. Rigore che ci poteva stare.

105′ ROSSO PER ALLEGRI – Nervi a fior di pelle per il tecnico bianconero che protesta nell’area tecnica dell’Inter contro Lautaro Martinez e che viene espulso. Nel post partita, Allegri, dice di aver ricevuto un calcio da un uomo della panchina nerazzurra.