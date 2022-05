Marelli: «Il goal di Acerbi è in fuorigioco, ma …». Ecco i dettagli e le parole dell’ex arbitro

La Lazio vince in casa dello Spezia per 4-3 al termine di un match ricco di episodi e con un goal di Francesco Acerbi al 90′ minuto. La formazione di Maurizio Sarri riesce a rimontare il risultato per ben tre volte, ma il goal decisivo sta scatenando varie polemiche sulla sua regolarità sui social. Infatti, ci sono moltissimi dubbi sulla rete di Acerbi e le immagini non aiutano a capire, anzi. Proprio su quest’episodio si è espresso ai microfoni di Dazn, a fine partita, Luca Marelli. Ecco di seguito il commento dell’ex arbitro sulla quarta rete della Lazio.

Il goal di Acerbi è regolare? Il commento di Luca Marelli

L’ex arbitro e moviolista, Luca Marelli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la rete decisiva di Francesco Acerbi contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

«Non c’è chiarezza. Per il fuorigioco bisogna considerare il penultimo difendente, Provedel è molto avanti, che è Nikolau: Acerbi viene tenuto in gioco da Reca, ma bisogna considerare la prospettiva. La sensazione netta è di fuorigioco, ma è una sensazione, non ci sono le linee».