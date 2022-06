L’Equipe su Pogba: “Il PSG molla la presa e la Juve ha campo libero…”

L’Equipe svela un importante dettaglio sul futuro di Paul Pogba. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo francese il centrocampista francese, svincolatosi dal Manchester United, non rientra più nei piani del Paris Saint-Germain. Ecco di seguito tutti i dettagli e il motivo.

Niente PSG su Pogba: resta solo la Juventus

Il centrocampista francese era un obiettivo di Leonardo, ma il prossimo nuovo direttore sportivo del club parigino Luis Campos non sarebbe convinto del suo acquisto. Dunque, ottime notizie in casa Juventus che a breve potrebbe riabbracciare Paul Pogba. Le due parti si erano già avvicinate dopo l’incontro avvenuto il 16 maggio (la giornata dell’ultima allo Stadium per Dybala e Chiellini) tra i dirigenti bianconeri e l’avvocato del francese. Pogba appare quindi sempre più vicino a tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora, dove ha passato quattro stagioni indimenticabili, collezionando 178 presenze e 34 gol, e vincendo quattro campionati, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.