Pioli, medaglia rubata durante i festeggiamenti. La Lega Serie A risponde

PIOLI, MEDAGLIA RUBATA – Il Milan batte il Sassuolo e vince il suo 19esimo scudetto nella sua storia, l’episodio capitato a Stefano Pioli però, ha macchiato la festa rossonera.

“Pioli is on fire”, ma gli viene sottratta la medaglia da un tifoso

In seguito ai festeggiamenti in campo con tanto di “Pioli is on fire” da parte dei tifosi milanisti, all’allenatore rossonero è stata sottratta dal collo la medaglia della vittoria. Durante la premiazione al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, i sostenitori del club milanese hanno invaso il rettangolo di gioco. Pioli, amareggiato, ha commentato così l’accaduto: “Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho”. Il tecnico non si arrende e chiede aiuto per riaverla, confidando nella restituzione. Il furto è avvenuto durante lo svolgimento dei festeggiamenti.

Una vicenda davvero disgustosa, se si pensa alla fatica fatta per conquistarla. Lo stesso Pioli, aveva espresso tutta la sua felicità al termine del match e prima del fattaccio: “Non mi sono mai sentito così bene. Io mi conosco e so quanto è importante sentirmi apprezzato come mi sono sentito nell’ambiente Milan. E questo mi ha permesso di fare quello che ho fatto ai miei giocatori, di darmi il cuore e la testa. Siamo una squadra di fenomeni, non abbiamo mai mollato. Ci abbiamo creduto sempre e siamo stati più continui dell’Inter”. Tutti, milanisti e non, chiedono a grande voce la restituzione di quella medaglia, frutto di una grande gara disputata con concentrazione fino all’ultimo, ma soprattutto di una stagione lodevole messa su grazie ad un gruppo visibilmente unito.

Pioli, medaglia rubata. La Serie A risponde

Naturalmente, dopo l’annuncio di Pioli, non è tardata ad arrivare la risposta della Lega Serie A, che ha preso in mano la situazione fin da subito. Con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, la Serie A, ha invitato l’allenatore a non preoccuparsi, in quanto gli consegnerà nuovamente il premio: “Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani 😅🥇”. Una vicenda a lieto fine dunque… mister Pioli può riprendere a festeggiare con la sua squadra.

Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani 😅🥇 — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2022