Polonia-Galles, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Mercoledì 1° giugno, alle ore 18, alla “Tarczynski Arena” di Wroclaw, la Polonia del C.T Czeslaw Michniewicz ospiterà il Galles del C.T Robert Page, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Polonia-Galles in diretta tv e streaming, analizziamo il m

La Polonia e il Galles sono inserite nel Gruppo 4 della Lega A insieme a Olanda e Belgio. Nella scorsa edizione della Nations League la Polonia è arrivata terza nel Gruppo 1 della Lega A dietro a Italia e Polonia; il Galles, invece, è stato promosso dalla Lega B arrivando al primo posto nel Gruppo 4 davanti alla Finlandia.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA-GALLES

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Walukiewicz, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski; Zielinski; Lewandowski, Milik. C.T: Michniewicz.

GALLES (4-4-2): Hennesey; Williams, Mepham, Davies, Rodon; Morrel, Ramsey, Allen, Roberts; Bale, James. C.T: Page.

Dove vedere Polonia-Galles, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Polonia-Galles, valevole per la 1.a giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League, non sarà trasmesso in chiaro ma il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now. Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.