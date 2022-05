Spezia Lazio, goal Acerbi: l’audio completo del colloquio tra arbitro e Var – VIDEO

Durante la conferenza stampa di fine stagione dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha fatto ascoltare l’audio fra arbitri e VAR durante Spezia-Lazio sul goal in fuorigioco di Acerbi. Episodio che fece discutere molto di sé, con molti che addirittura chiedevano la ripetizione della partita, e che portò alla sospensione dell’arbitro Pairetto, gli assistenti Perrotti e Affatato, il quarto uomo Matteo Gariglio, il Var Nasca e l’assistente al Var Valeriani. Ecco di seguito il dialogo raccontato e il VIDEO.

Il dialogo tra Var e arbitri in Spezia-Lazio sul goal in fuorigioco di Acerbi

Ecco il dialogo completo, trascritto e la spiegazione di Rocchi:

Sala Var: “Torna tutto indietro: questo è buono, ma là dobbiamo mettere la linea, aspetta”

Arbitro: “Dammi il recupero!”

Sala Var: “Ok”

Sala Var: “Bisogna mettere la linea, guarda il piede del 43”

Fischio di Pairetto in campo, il gioco riprende

Sala Var: “Oh, perché ha ripreso? Ferma, ferma”

Sala Var: “Santo Dio, no, no!”

Tutto nasce da un malinteso fra arbitro e sala Var. Pairetto sente un OK (che in realtà è all’interno di una conversazione fra Var e Avar a proposito delle linee da tracciare per valutare il fuorigioco), lo scambia per un via libera a convalidare il gol e riprendere il gioco, fra lo stupore dei colleghi in sala Var.