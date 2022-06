Amichevoli Atalanta estate 2022: calendario, date e orari delle partite in programma

Dopo una stagione altalenante e alla fine deludente l’Atalanta si prepara alla prossima annata attraverso una serie di amichevoli estive necessarie per amalgamare il nuovo gruppo a disposizione di mister Gianpiero Gasperini. Alcuni nomi già circolano per poter rinforzare una rosa che senza Europa dopo alcuni anni punterà forte sul campionato e sulla possibilità di poter tornare competitiva fin da subito. Diversi saranno i rientri dai prestiti di ragazzi che già si sono messi in mostra (Carnesecchi, Okoli, Lovato, Zortea) e invece di chi torna a Bergamo sperando di potersi rilanciare o per cambiare definitivamente aria (Gollini, Lammers).

Come sempre gli orobici potranno contare su tutto il supporto del tifo di Bergamo e sul calore della città. Gasperini è chiamato all’ennesimo miracolo sportivo, tentando di confermare ad alti livelli un gruppo che sembra aver perso un pò di smalto e convinzione.

L’inizio della stagione e il ritiro di Clusone

La stagione atalantina partirà ufficiosamente la prima settimana di Luglio, quando alla spicciolata tutti i tesserati saranno attesi al Centro Tecnico di Zingonia in cui saranno sottoposti a test fisici ed atletici. Da qui il gruppo al completo partirà il giorno 11 Luglio verso la Val Seriana, più precisamente a Clusone, dove resterà fino al 17 Luglio per il ritiro estivo. Terminato questo si tornerà a Bergamo per preparare l’inizio della stagione che partirà nei primi giorni di Agosto con il via al campionato di Serie A.



Quest’anno e dopo cinque stagioni di gol e magie, condite da 135 presenze e 47 reti, potrebbe non far parte del progetto la bandiera nerazzurra Josip Ilic. Lo sloveno infatti dopo un paio di stagioni altalenanti, soprattutto a causa di problematiche personali, potrebbe essere sacrificato nel mercato estivo. L’addio di Ilic all’Atalanta sarebbe la prima sorpresa di questa nuova stagione.

Amichevoli Atalanta: date e orari degli impegni estivi della Dea

29 Luglio 2022 Newcastle – Atalanta (St. James Park ore 20:45)

in aggiornamento