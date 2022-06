Amichevoli Inter estate 2022: calendario, date o orari delle partite in programma

Cresce l’attesa per il prossimo campionato di Serie A. Si conoscono già le date dei 38 turni di campionato, che saranno ancora una volta asimmetrici tra andata e ritorno, con inizio fissato al 14 agosto e chiusura al 4 giugno 2023. Per la prima volta nella storia del calcio, si vivrà un’interruzione a cavallo tra autunno ed inverno a causa dei Mondiali in programma in Qatar nei quali, come noto, non parteciperà la Nazionale italiana.

Ritiro Inter: luogo e date

La nuova stagione dell’Inter inizia il 6 luglio 2022. Per quella data, infatti, è fissato il ritiro della formazione nerazzurra. Niente tournée all’estero per l’Inter e il lavoro si svolgerà tutto all’interno de “La Pinetina” ad Appiano Gentile, al Suning Training Center. A seguito dei lavori finanziati dalla famiglia Zhang, è diventata un centro sportivo moderno e all’avanguardia. Il tecnico Simone Inzaghi, però, partirà molto probabilmente senza i nazionali, ai quali la società concederà un’ulteriore settimana di riposo per gli impegni delle ultime settimane.

Amichevoli Inter estate 2022: date e calendario

Al momento non è disponibile un calendario con gli impegni estivi in amichevole dell’Inter. Seguiranno aggiornamenti.