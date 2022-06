Calciomercato Sampdoria, spunta un nuovo nome per la difesa. Il punto

Calciomercato Sampdoria. Entra sempre di più nel vivo, il calciomercato per le squadre di Serie A che nelle prossime settimane dovranno iniziare i rispettivi raduni in vista dell’inizio della nuova stagione. Attiva sul mercato è la Sampdoria che sta cercando di rafforzare la propria rosa. In particolar modo è alla ricerca di un difensore e avrebbe già individuato il giusto profilo nelle caratteristiche di Lyanco.

Il difensore, ora al Southampton, sembra piacere molto al tecnico Giampaolo, con cui ha condiviso una parte della carriera al Torino. Il tecnico conosce bene le sue caratteristiche e ora non resta che sondare il terreno per il possibile acquisto.

Calciomercato Sampdoria, il punto su Lyanco

La Sampdoria è attiva sul mercato. Il 25enne difensore brasiliano Lyanco piace molto a Giampaolo per la difesa della Sampdoria. Per poterlo portare alla sua corte, è necessario sondare il terreno con il Southampton, squadra che l’ha acquistato a titolo definitivo dal Torino proprio la scorsa estate per 7 milioni di euro e un contratto quadriennale.

Qualora l’operazione Lyanco-Sampdoria non dovesse andare in porto, i blucerchiati hanno pronta una alternativa: Mattia Caldara, di proprietà del Milan. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere la strategia di mercato della Sampdoria relativamente al reparto difensivo.