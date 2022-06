Mercato Juve, i bianconeri puntano ai giovani: non solo Cambiaso, ecco di chi si tratta

La Juve in questa sessione di mercato, oltre a sfruttare dei colpi a parametro zero come con Paul Pogba, punta a ringiovanire la rosa e a piazzare dei colpi in prospettiva. Uno dei nomi fatti in quest’ottica è proprio quello di Andrea Cambiaso, ma non è l’unico. Infatti, la dirigenza bianconera vuole pescare un altro colpo in prospettiva dalla cantera del Genoa: Michele Besaggio. Ecco di seguito i dettagli.

Juventus su Cambiaso e Besaggio: ecco la situazione

Partiamo con il parlare della situazione tra la Juventus e il Genoa per Andrea Cambiaso. Secondo le ultime indiscrezioni, l’affare si aggira intorno agli 8 milioni di euro totali, comprensivi di una contropartita tecnica: ovvero, Radu Dragusin. Il difensore bianconero è valutato 5 milioni di euro e dunque aggiungendo 3 milioni di euro cash, i bianconeri si accaparrerebbero l’esterno azzurro. In questa trattativa, o a parte, potrebbe essere inserito anche il giovane centrocampista della primavera del Grifone, ovvero Michele Besaggio. Si tratta di un prospetto, classe 2002, che ha già disputato due ottime stagioni con la Primavera.