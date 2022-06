Palermo-Padova sarà trasmessa in chiaro, ecco dove vederla

Palermo-Padova sarà l’ultimissimo atto di questa faticosissima stagione di Serie C per entrambe le squadre. In un modo o nell’altro verrà scritta la parola fine e verrà emesso un verdetto. O bianco o nero, o promozione in Serie B o permanenza in Serie C, con annessa delusione a chi toccherà. Sarà lo stadio di Palermo, il Renzo Barbera, il palcoscenico di questa partita, trattata come una finale, dentro e fuori dal campo.

Sarà trasmessa in chiaro Palermo-Padova, sulla Rai

Palermo-Padova, in programma domani sera alle ore 21.15 verrà eccezionalmente trasmessa in chiaro su Rai2, oltre che su altre piattaforme. Ma la cosa più importante è che questo match verrà trasmesso in chiaro su Raidue, domani sera a partire dalle 21.05 (calcio d’inizio alle 21.15). Ottima notizia per tutti gli amanti del calcio, anche per quelli che risiedono all’estero che potranno vederla lo stesso grazie alla liberatoria concessa a Rai Italia dalla Lega di Serie C. Per quanto riguarda il calcio giocato si parte dallo 0-1 dell’andata in favore dei siciliani, vittoriosi grazie alla marcatura messa a segno da Floriano al decimo minuto del primo tempo. Risultato che ovviamente pone i ragazzi allenati da Silvio Baldini in una posizione di evidente vantaggio: per festeggiare il ritorno in B basterà non perdere, mentre con qualsiasi ko di misura si andrebbe ai tempi supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. Buon Palermo-Padova a tutti allora, ma proprio a tutti.