Probabili formazioni amichevole Torino-Mlada Boleslav: Sanabria al centro dell’attacco granata

Martedì 19 luglio alle ore 18:00 alla Wimtech Arena di Perg (Austria) si giocherà la sfida amichevole tra Torino e Mlada Boleslav. La formazione granata scenderà in campo per la seconda uscita stagionale, dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Eintracht Francoforte. La formazione ceca invece, più avanti nella preparazione, sono alla loro sesta uscita stagionale (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta) e si preparano all’esordio in campionato che avverrà nel prossimo weekend, ovvero il 30 luglio. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo da primo minuto.

Probabili formazioni amichevole Torino-Mlada Boleslav

Ecco di seguito le probabili scelte di Ivan Juric e Pavel Hoftych per il match amichevole che si disputerà alla Wimtech Arena di Perg tra Torino e Mlada Boleslav:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Edera, Radonjic; Sanabria. All. Ivan Juric

MLADA BOLESLAV (3-4-3): Seda, Pech, Simek, Suchy, Karafiat, Dancak, Matejovsky, Doudera, Strnaksy, Ewerton, Ladra. All. Pavel Hoftych