Serie A, il programma completo delle amichevoli estive di tutti i club

Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A 2022/23 e i club si stanno preparando al meglio tra ritiri e amichevoli. Alcune squadre sono già scese in campo per i primi test stagionali come per esempio l’Inter, la Roma, il Verona, il Monza, lo Spezia, la Lazio, l’Atalanta e il Lecce; altre ancora no. Infatti, non tutte le squadre del massimo campionato hanno annunciato ufficialmente il programma completo delle amichevoli dell’estate 2022. Ecco di seguito quali sono le amichevoli estive annunciate dai club di Serie A.

Il programma completo delle amichevoli estive dei club di Serie A

Ecco il programma delle amichevoli estive dei venti club di Serie A:

ATALANTA

13 luglio: Atalanta-Rappresentativa Valli Bergamasche

29 luglio: Newcastle-Atalanta

6 agosto: Valencia-Atalanta

BOLOGNA

17 luglio: Bologna-Pinzolo e Bologna-Castiglione

20 luglio: AZ Alkmaar-Bologna

23 luglio: Twente-Bologna

CREMONESE

13 luglio: Cremonese-Paradiso Lugano

17 luglio: Cremonese-Fiorenzuola

24 luglio: Cremonese-Spal

EMPOLI

Amichevoli da definire

FIORENTINA

12 luglio: Fiorentina-Real Vicenza

16 luglio: triangolare con Olginatese e Sanvitese

22 luglio: Fiorentina-Trento

23 luglio: Fiorentina-Triestina

INTER

12 luglio: Lugano-Inter

16 luglio: Monaco-Inter

23 luglio: Lens-Inter

30 luglio: Inter-Lione

6 agosto: Inter-Villarreal

JUVENTUS

22 luglio: Juventus-Guadalajara

26 luglio: Barcellona-Juventus

30 luglio: Juventus-Real Madrid

3 agosto: Juventus A-Juventus B

LAZIO

17 luglio: Lazio-Triestina

21 luglio: Lazio-Venezia

27 luglio: Lazio-Genoa

LECCE

13 luglio: Lecce-Bochum

MILAN

13 luglio: Milan-Lemine Almenno

16 luglio: Colonia-Milan

23 luglio: Zalaegerszegi TE-Milan

27 luglio: Wolfsberger-Milan

31 luglio: Marsiglia-Milan

MONZA

13 luglio: Monza-Lugano II

20 luglio: Monza-Piacenza

25 luglio: Monza-Renate

30 luglio: Monza-Novara

31 luglio: Monza-San Giuliano City

NAPOLI

14 luglio: Napoli-Bassa Anaunia

17 luglio: Napoli-Perugia

ROMA

13 luglio: Roma-Sunderland

16 luglio: Roma-Portimonense

19 luglio: Roma-Sporting CP

23 luglio: Roma-Nizza

30 luglio: Roma-Tottenham

SALERNITANA

13 luglio: Schalke 04-Salernitana

16 luglio: Hoffenheim-Salernitana

19 luglio: Salernitana-Rayo Vallecano

27 luglio: Salernitana-Galatasaray

SAMPDORIA

13 luglio: Sampdoria-Castiglione

16 luglio: Sampdoria-Parma

17 luglio: Bienno-Sampdoria

23 luglio: Brescia-Sampdoria

30 luglio: Sampdoria-Besiktas

SASSUOLO

16 luglio: Jablonec-Sassuolo

21 luglio: Sassuolo-SudTirol

31 luglio: Reims-Sassuolo

SPEZIA

16 luglio: Spezia-Bochum

17 luglio: AVS Stegen-Spezia

21 luglio: Spezia-Jablonec

TORINO

15 luglio: Torino-Eintracht Francoforte

19 luglio: Torino-Mlada Boleslav

23 luglio: Torino-Al Wahda

27 luglio: Torino-Apollon Limassol

30 luglio: Nizza-Torino

UDINESE

13 luglio: Lienz-Udinese

16 luglio: Union Berlin-Udinese

17 luglio: Udinese-Schalke 04

21 luglio: Udinese-Bayer Leverkusen

24 luglio: Qatar-Udinese

25 luglio: Udinese-Paphos

29 luglio: Udinese-Chelsea

VERONA

13 luglio: Verona A-Verona B

16 luglio: Verona-Virtus Verona

23 luglio: Hoffenheim-Verona