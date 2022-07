Calciomercato Lecce, ecco il nome del nuovo portiere giallorosso: manca solo l’ufficialità

Il Lecce non ha mollato e alla fine ha battuto la concorrenza: Wladimiro Falcone difenderà la porta giallorossa a partire dalla prossima stagione. Il portiere romano di proprietà della Sampdoria avrebbe superato i dubbi iniziali e avrebbe dato l’ok per il trasferimento nel Salento. La coppia Corvino-Trincherà è riuscita a convincere la società blucerchiata con la seguente formula: prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di permanenza in Serie A, a 3.5 milioni di euro. Inoltre, voci confermate indirettamente anche dal presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani durante un’intervista a Sportitalia prima del fischio d’inizio dell’amichevole contro il Bochum (finita 3-2 per la formazione tedesca). Ecco di seguito i numeri di Falcone nella passata stagione.

I numeri di Wladimiro Falcone nell’ultima stagione

La priorità del Lecce per la scelta dell’estremo difensore è sempre stata Wladimiro Falcone ed ora la missione è riuscita, anche se manca solo l’ufficialità. Il portiere classe ’95 nell’ultima stagione è sceso in campo 10 volte in campionato e 2 volte in Coppa Italia, subendo 19 reti ma dimostrandosi sempre all’altezza della situazione. Inoltre, in campionato ha registrato una media di parate a partita di 4.5 (75%) e di uscite vincenti a per partita di 0.1 (100%).