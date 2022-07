Mercato Milan, Renato Sanches potrebbe accettare i rossoneri: ecco il clamoroso retroscena

Il nome per sostituire Franck Kessié sulla mediana del Milan è sempre lo stesso: Renato Sanches. Il calciatore piace molto anche al PSG e la volontà del portoghese sembra essere quella di voler rimare in Francia. Nelle ultime ore, però, qualcosina sembra cambiare. Il club parigino ha già trovato l’accordo con il calciatore, ma pare non l’abbia ancora trovata con il Lille e questa situazione irrita il calciatore. Ecco di seguito i dettagli.

Renato Sanches potrebbe accettare l’offerta del Milan

Dalla Francia, in particolare da Hadrien Grenier de L’Equipe, si parla di un Renato Sanches irritato dalla mancata intesa tra PSG e Lille, tanto da riprendere in considerazione l’opzione Milan. Infatti, come riportato da Grenier, il calciatore avrebbe scelto di accettare il Milan nel caso in cui PSG e Lille non troveranno l’accordo nelle prossime 48 ore. Una scelta che andrebbe contro la sua volontà principale, ma che condizionata dall’avvicinarsi dell’inizio della prossima stagione.