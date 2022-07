Ecco la seconda maglia della Juventus per la stagione 2022/23 – FOTO

Sui social è diventata virale l’anteprima e le immagini della possibile seconda maglia (“away”) della Juventus per la stagione 2022/23. Immagini della maglia prese, come riportato dalla pagina La maglia bianconera, da uno store di Londra e che presto sarà a disposizione dei tifosi bianconeri. Come vediamo, la società bianconera ha scelto un ritorno all’antichità puntando sul colore nero. Ecco di seguito alcune informazioni e le immagini.

Svelata la seconda maglia della Juventus: sarà tutta nera!

Attraverso alcune immagini “rubate” viene soddisfatta la curiosità dei tifosi della Juventus per quanto riguarda la seconda maglia della prossima stagione. Come detto prima, la società bianconera ha optato per un ritorno all’antichità con la scelta del colore nero: infatti la Juve ha vestito in nero già in diverse stagioni. Le seconde maglie bianconere sono state nere nelle seguenti stagioni: 1990-91, 2001-2002, 2006-2007, 2012-13 e anche nella passata stagione, anche se con alcuni dettagli rosa. Ai tifosi bianconeri non resterà che attende che la maglia sia disponibile negli store.

La seconda maglia della #Juventus per la stagione 2022/23… Vi piace? 👇🏻 pic.twitter.com/Tl1QHOTU5g — Mattia D'Elia (@mattiadeliaa) July 15, 2022