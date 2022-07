Torino, lite fuoribonda tra Juric e Vagnati che vanno quasi alle mani – VIDEO

Clima teso in casa Torino a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A. Il ds del Torino, Davide Vagnati, avrebbe raggiunto la squadra in ritiro a Waidring, in Austria, per fare un summit di calciomercato con il tecnico Ivan Juric. A quanto pare questa sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e i due si sono insultati rischiando anche di venire quasi alle mani se non fosse stato per l’intervento di Pellegri che li ha divisi. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di alcuni presenti al ritiro. Ecco di seguito i dettagli.

Lite furibonda tra Juric e Vagnati

La lite tra Ivan Juric e Davide Vagnati sarebbe scoppiata nel pomeriggio e sono volate parole molto forti. Ecco una piccola ricostruzione dall’audio che si sente nel filmato:

«“Io faccio la squadra” gli dice Vagnati e la risposta di Juric è pronta: “No tu non fai un c***o”. La discussione continua tra insulti e spintoni. “Tu non sei nessuno e non mi alzi la voce” replica il dt granata. In mezzo c’è Pellegri a dividere i due, che prova a frenare spintoni e urla. Devi avere rispetto, come ce l’ho io di te, tu devi averlo di me” continua Vagnati e la risposta di Juric: “Tu non sai lavorare” e da lì prosegue Vagnati: “Abbi rispetto di chi ti difende sempre agli occhi di quella testa di ca***o”. Il video conclude così».

Furibonda lite tra Ivan #Juric e Davide #Vagnati divisi a fatica dal team manager Marco #Pellegri pic.twitter.com/SFlIUgTuFm — Pianeta Toro (@PianetaToro) July 27, 2022