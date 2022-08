Mercato Lecce, il trasferimento di Normann salta: ecco il comunicato del club

E’ durata pochissime ore l’avventura, in terra salentina, del centrocampista norvegese Mathias Normann. A comunicare il mancato acquisto è lo stesso Lecce con un comunicato criptico in cui è difficile intuire le cause. Le ipotesi possono essere tante e varie: da un problema durante le visite mediche fino a dei problemi con il Rostov, società proprietaria del cartellino del calciatore. Da questa mancata trattativa, però, resta soltanto lo sconcerto per l’esito di una operazione che aveva provocato una bella iniezione di fiducia nella tifoseria giallorossa. Ecco di seguito il comunicato del club giallorosso.

Salta Normann al Lecce: il comunicato del club

Ecco di seguito il comunicato pubblicato dal Lecce sul proprio sito nel quale comunica il mancato acquisto di Mathias Normann:

«L’U.S. Lecce comunica che, a causa del protrarsi della procedura relativa al tesseramento del calciatore Mathias Normann, ha deciso, di comune accordo con l’atleta, di interrompere in via definitiva l’iter finalizzato all’acquisizione delle prestazioni sportive».