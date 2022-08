DIRETTA Lecce-Inter (dalle ore 20.45): formazioni ufficiali

DIRETTA LECCE-INTER – SERIE A –

L’Inter inizia il campionato in trasferta, gli uomini di Inzaghi verranno ospitati dal Lecce che fa il suo esordio in Serie A dopo qualche anno di campionato cadetto. La sfida è prevista per oggi, sabato 14 agosto 2022 ore 20.45. Arbitro di gara A. Prontera.

Diretta Lecce-Inter

– Commento in diretta a partire dalle ore 20.45

Il Lecce non avrà un esordio facile, considerando che nella prima gara dovrà affrontare l’Inter. Dopo un grande cammino in Serie B, lo scorso campionato, i salentini proveranno a lottare per la permanenza in A. Guidati da Marco Barone, inizia la nuova stagione al “Via del Mare”.

L’Inter non ha brillato questa estate, le amichevoli sono state alquanto deludenti, si spera che con la gara di campionato si possa cambiare rotta. Grande attesa per il ritorno di Lukaku, che insieme a Lautaro riporteranno l’amata armata da gol, la Lula, sul campo.

Formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Marco Baroni. (in attesa delle ufficiali)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Prontera di Bologna

Guardalinee: Mondin e L. Rossi

Quarto uomo: Marcenaro

Var: Banti

Avar: Paganessi